Vierdeprovincialer E. Zelem (4A) speelt donderdagavond (19.30u) een benefietwedstrijd op het veld van KWS Linkhout. Aanleiding is de zware brand, die de doe-het-zelfzaak van Zelem-speler Viktor Vaes (foto, 32) en zijn broers Zjef (39) en Staf (37) vrijdagnacht in de as legde.