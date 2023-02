KRC Genk-speler Gerardo Arteaga pakt uit met wel heel opvallende nieuwe tattoo

Gerardo Arteaga heeft een nieuwe tattoo, en wat voor eentje. De linksachter van KRC Genk is blijkbaar een grote fan van de Marvel-film Wakanda Forever, want hij liet een zwarte panter op zijn rechterhand tatoeëren. Voor de Mexicaan is het alvast niet de eerste opvallende tattoo. Zo staat ook zijn geboortejaar 1998 in zijn nek getatoeëerd.