Wat artsen en leraren gemeen hebben

De specifieke invulling van de job bepaalt de vraag. Zo staan leerkrachten prominent op de lijst van knelpuntberoepen van arbeidsbemiddelaar VDAB. Maar wie de kleine lettertjes leest, ziet dat niet elke leerkracht een knelpuntberoep is. Dat geldt bijvoorbeeld voor leerkrachten in het lager onderwijs. En in het secundair onderwijs zijn vooral de technische vakken, wiskunde, Frans en Nederlands knelpunten.

Huisarts & co

Bij artsen hetzelfde fenomeen: niet elke arts vormt een knelpuntberoep. Bij artsen zijn vooral de huisarts en medische domeinen zoals geriatrie, spoed, psychiatrie, oftalmologie en reumatologie knelpunten.

Ook in andere gebieden van de zorg zien we dit verschijnsel. Apotheker is een knelpuntberoep, maar dan gaat het wel om de ziekenhuisapotheker en niet zozeer om de (algemene) apotheker in de straat. Ook ergotherapeut staat op de lijst van knelpuntberoepen, al gaat het hierbij eerder om ergotherapeuten binnen de woonzorgcentra. Want vooral zij blijken erg moeilijk te vinden.

Opticien

Bij een andere groep van paramedici blijkt ook de opticien een knelpunt, maar hier gaat het vooral om het beroep van optometrist. Die onderzoekt en behandelt, in een ziekenhuis of in een oogartsenpraktijk, stoornissen aan het oog of zicht.

Het beroep optometrist wordt sinds 2019 wettelijk onderscheiden van het niet paramedisch beroep van opticien. Of hoe het bij knelpuntberoepen vaak eerder om knelpuntspecialisaties gaat. Specialisaties die vaak gepaard gaan met extra opleidingen.

