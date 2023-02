Nicola Sturgeon treedt af als premier van Schotland

De Schotse premier Nicola Sturgeon treedt af. Dat melden Britse media. Het ontslag komt als een totale verrassing en wordt om 12 uur toegelicht op een persconferentie. Sturgeon is sinds 2014 eerste minister in Schotland.

Eind januari was in Schotland heisa ontstaan rond transvrouw Isla Bryson (31), die voor haar transitie twee vrouwen verkrachtte en haar straf moet uitzitten in een mannengevangenis. De timing was niet ideaal voor de premier, want in december nam het Schots parlement nog een wet aan die het voor transgenders gemakkelijker moet maken om hun geslacht wettelijk te veranderen. Een medische diagnose van leed door zich in het verkeerde lichaam te bevinden, zou daardoor niet meer nodig zijn.

Of haar ontslag met de nasleep van die zaak te maken heeft, is niet duidelijk. Om 12 uur geeft Sturgeon meer uitleg op een persconferentie in Edinburgh.