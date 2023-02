Israëlische firma manipuleert tegen betaling wereldwijd verkiezingen

Uit internationaal onderzoek, waaraan onder anderen journalisten van het Duitse blad Der Spiegel, maar ook Knack en Le Soir meewerkten, blijkt dat de firma onder meer ex-militairen en ex-agenten in dienst heeft die volop gebruikmaken van nepnieuws en hackingmethoden. De onderzoekers baseren zich voor hun bevindingen op zes uur aan heimelijk opgenomen gesprekken, waarin bedrijfsleider Tal Hanan zijn team en hun diensten voorstelt.

Dat team zou zich volgens Hanan tot hiertoe al hebben gemengd in 33 nationale kiescampagnes en verkiezingen, waaronder in Kenia en Nigeria. Zo’n 27 missies kenden een succesvolle afloop, aldus de zakenman in de opgenomen gesprekken. Om sociale media te manipuleren ontwikkelde het team een eigen platform, Aims, waarmee geverifieerde gebruikersaccounts kunnen worden aangemaakt. Niet al zijn beweringen konden onafhankelijk worden gecontroleerd.

Daarnaast controleert Team Jorge, dat volgens de reporters zijn zetel heeft in de Israëlische stad Modiin, een ‘leger’ van meer dan 30.000 bots. Het gaat om slim ontworpen profielen op sociale media waarachter geen echte mensen schuilen en die gelijktijdig aanwezig zijn op bijvoorbeeld Facebook, Twitter en YouTube. Het team is naar eigen zeggen ook perfect in staat om Telegram en Gmail te hacken. Met behulp van lastercampagnes en gestolen informatie wordt op die manier de publieke opinie beïnvloed. Voor zijn diensten rekent Hanan tussen de 400.000 en 600.000 dollar per maand aan.