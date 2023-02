LIVESTREAM. Stunt Maaseik tegen Roeselare en stoot het zo alsnog door in Europa?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Stuntwerk. Dat heeft Maaseik vanavond (20.30 uur) nodig om alsnog de halve finale van de CEV Cup te bereiken. Na de 3-1-nederlaag vorige week in Roeselare is de opdracht voor Greenyard duidelijk: met 3-0 of 3-1 winnen én dan nog de golden set pakken. Lukt dat? Kijk hier live.