Nederlands vorstenpaar in juni op staatsbezoek aan België

Met dit bezoek willen België en Nederland de goede bilaterale relaties tussen beide landen verder aanhalen, luidt het.

Er zijn nog geen details bekend over het programma van dit staatsbezoek van het Nederlandse vorstenpaar aan ons land. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn wel al eerder in ons land geweest, onder meer in het kader van de Benelux. Er is slechts één staatsbezoek tijdens de regeerperiode van een vorst.

In november 2016 hebben de Belgische vorsten een driedaags staatsbezoek aan Nederland gebracht.