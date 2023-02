In deze gemeente woedt elke jaar een hevige strijd om de mooiste carnavalswagen

De spanning is momenteel te snijden bij de Lommelse carnavalsgroepen. Op zondag 19 februari trekt de 70ste stoet door de straten en dan strijden zij weer voor de mooiste carnavalswagen. Alleen de groepen die zelf een wagen bouwen, mogen meedoen aan die wedstrijd. Het publiek zal zich kunnen vergapen aan wagens met namen als ‘Schattenjacht’, ‘Sirk d’n Teut’, of ‘Party Monkeys’.

“Het is een jarenlange traditie dat de Lommelse groepen eigen wagens bouwen”, knikt Stijn Mannaerts van Carnaval Lommel, het overkoepelend orgaan van 13 carnavalsverenigingen. “Het reglement is heel strikt. Sommige groepen kopen een wagen en verbouwen die dan voor eigen gebruik. Maar die zijn uitgesloten van de wedstrijd. Alleen groepen die helemaal zelf een wagen bouwen, komen in aanmerking. Dit jaar rijden acht groepen met een eigen wagen mee in de stoet.”

De Lommelse Trekhaken bouwden een Schattenjacht. — © Dick Demey

De winnaar van de wedstrijd krijgt 250 euro. “Maar daarvoor moet je het niet doen”, stelt Stijn Mannaerts. “De meeste groepen spenderen 4 à 5.000 euro aan de bouw van hun wagen. Die geldprijs is dus peanuts. De jury bestaat uit 12 personen. Zes mensen worden willekeurig uit het publiek geplukt. Enige voorwaarde is dat ze niet in Lommel wonen. Zes andere juryleden worden gekozen door Carnaval Lommel, dat zijn meestal prinsen uit omliggende gemeenten of vertegenwoordigers van FEN Vlaanderen.”

Bob de Bouwer

CV De Abrahamkes uit Lutlommel greep vorig jaar net naast de overwinning. Dit jaar gaan ze voor de oppergaai. “33 jaar geleden ging ik mijn vrouw kijken naar de stoet. We zeiden toen direct: Kijken is niks voor ons. We gaan zelf meedoen. Elk jaar bouwen we een compleet nieuwe wagen. Vroeger konden we terecht in een grote schuur bij mijn schoonouders. Nu staat onze wagen onder een tentje. Uit noodzaak bouwen we tegenwoordig een wat kleinere wagen”, vertelt Fred Zengers. De Abrahamkes nemen graag de lokale politici op de korrel. Dit jaar steken ze de draak met Bob de Bouwer. “Een verwijzing naar onze burgemeester, die heet ook Bob”, lacht Fred. “In Lommel wordt momenteel alles volgebouwd, vandaar Bob de Bouwer.”

De Charels gaan op stap met het monster van Loch Ness. — © Dick Demey

De Lommelse Trekhaken wonnen de drie jongste edities van de wedstrijd voor de mooiste wagen. Dennis Peeters en Joeri Flament hebben dit jaar een boot gebouwd, meer bepaald een Schattenjacht. “Met onze piratenboot gaan we zogezegd een schat zoeken. We hebben een schatkaart, een schatkist… Zoals elk jaar hebben we een liedje laten maken dat past bij ons thema. Alles moet kloppen. In september zijn we begonnen met het bouwen. Vier of vijf dagen per week zijn we eraan bezig. Tot de vrouw het moe is hé.”

De Teutenvrienden zochten inspiratie in het circus. — © Dick Demey

Vriendschapsbanden

Opvallend, heel wat jong volk poseert voor de carnavalswagen van CV De Charels. “We zijn een nieuwe groep”, zegt Gert-Jan Haagdons. Helemaal zelf een eigen wagen bouwen, is nog iets te hoog gegrepen. De Charels zullen dan ook buiten wedstrijd deelnemen aan de Lommelse stoet. “We hebben een bestaande wagen opgeknapt en uitgebouwd met een achtersteven waarop de kinderen kunnen plaatsnemen. We gaan verkleed als Schotten. Het monster van Loch Ness op onze wagen zal zeker de aandacht van het publiek trekken.”

CV De Teutenvrienden uit Gelderhorsten zocht inspiratie in het circus. Sirk d’n Teut, zo heet de wagen waaraan ze in de laatste week voor de stoet nog dag en nacht werken. “Wie zegt dat hij in de laatste dagen niks meer te doen heeft, is een slechte carnavalist”, meent Fred Roosens, die samen met zijn zoon Yentl de wagen inspecteert. De Teutenvrienden zijn een hechte vriendengroep en dat heeft veel te maken met het bouwen van een eigen wagen, zo blijkt. “Met een tiental mensen werken we vaak tot een stuk in de nacht aan onze wagen. Zo smeed je vriendschapsbanden.”

De Braspappies rijden dit jaar met de prinsenwagen in de stoet. — © Dick Demey

Bouwhal

Ook De Braspappies hebben een mooie wagen gebouwd, maar ze zullen zondag de wedstrijd niet winnen. Zij hebben dit jaar immers stadsprinses Ellen en jeugdprins Esmee in hun midden. En de prinsenwagen is uitgesloten van de wedstrijd. Het scheelde niet veel of er was geen prinsenwagen geweest. “We zijn aan een kleine ramp ontsnapt. Een paar weken geleden heeft het dak van onze werkplaats het begeven onder het gewicht van de sneeuw. We hebben het dak in allerijl gestut. Onze wagen is gelukkig ongedeerd gebleven”, zegt bouwmeester Dio Bammens.

CV De Braspappies is ook de groep van Stijn Mannaerts die via Carnaval Lommel bij de stad ijvert voor een bouwhal. “Niet alleen wij, ook andere groepen hebben geen fatsoenlijke plek om aan hun wagen te werken. Vroeger stelden boeren nogal eens een schuur ter beschikking van carnavalsgroepen, maar dat is steeds minder. Daarom vragen we aan de stad om een bouwhal ter beschikking te stellen waar alle groepen comfortabel en veilig kunnen werken. Samen met de burgemeester zijn we al naar enkele locaties gaan kijken, maar telkens eindigt het met een sisser.”