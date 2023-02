Informatiedrempel voor fijn stof overschreden in de drie gewesten

In de meetnetten over heel het land zijn de afgelopen 24 uur te hoge concentraties fijn stof (PM2.5 en PM10) opgetekend. De informatiedrempel om de bevolking te waarschuwen is in de drie gewesten overschreden, meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) woensdag.

Het 24-uursgemiddelde fijnstofconcentratie PM10 lag om 8 uur in Vlaanderen met 61 microgram per kubieke meter lucht hoger dan de informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter lucht. In Brussel en Wallonië ging het om 52 en 53 microgram per kubieke meter lucht.

Ook voor PM2.5 (‘particulate matter’ of ‘deeltje’ met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) lag het 24-uursgemiddelde in Vlaanderen met 45 µg/m3 boven de informatiedrempel van 35 µg/m³. Brussel (37) en Wallonië (36 µg/m³) zaten daar net boven, zegt IRCEL.

De hoge fijnstofconcentraties ontstaan doordat de luchtvervuiling van industrie, landbouw, verkeer en gebouwenverwarming door grondinversie ‘s nachts en ‘s avonds en de lage windsnelheden slecht verdund wordt. Door de koude temperaturen ‘s avonds en ‘s nachts is de uitstoot van de gebouwenverwarming, voornamelijk veroorzaakt door houtkachels, verhoogd.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en haatziekten, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. De concentraties binnenshuis zijn niet significant lager dan in de buitenlucht.

De meteorologische omstandigheden blijven woensdag de ganse dag ongunstig. De verwachting is dat de fijnstofconcentraties minstens 24 uur de informatiedrempels zullen overschrijden, aldus IRCEL. Donderdag en de volgende dagen zal de windsnelheid gevoelig toenemen. Het wordt ook wisselvallig met af en toe regen. De fijnstofconcentraties zullen vanaf donderdag stilaan evolueren naar normale waarden voor de tijd van het jaar.