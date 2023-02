Wie al eens ‘groen masker’ googelde, wordt sowieso geconfronteerd met weerzinwekkende filmpjes van verstopte poriën. Die verdwijnen in geen tijd, en in de plaats krijg je een stralende huid zonder ook maar een spoor van puistjes of oneffenheden. Maar klopt die hype rond het masker in stickvorm? Wij bestelden er eentje en deden de test.