U2-vergelijkingen ebben weg, al lijkt de frontman van Inhaler toch een beetje op papa Bono

Zo vader, zo zoon? De vergelijking met Bono mag Elijah Hewson dan onderhand de keel uithangen, ze blijft wel opspelen bij dit tweede album van Inhaler. In die jonge Ierse rockgroep deelt de oudste zoon van U2’s frontman de lakens uit. Met It Won’t Always Be Like This, het snelst verkopende debuutalbum op vinyl van deze eeuw, nam Inhaler in 2021 een vliegende start.

Voor opvolger Cuts & Bruises tankte de groep inspiratie tijdens een tournee door de VS. “Op weidse highways naar Bob Dylan en Bruce Springsteen luisteren, hielp ons meer als een liveband te klinken”, getuigt het viertal. Doet dat denken aan U2’s overzeese zoektocht naar muzikale wortels op de eightiesklassieker The Joshua Tree? Zo ingrijpend gooit Inhaler het roer niet om, getuigen de singles These Are the Days, Love Will Get You There en If You’re Gonna Break My Heart.

© Lewis Evans

New wave en postpunk hebben dit kwartet gevormd maar donkere of rebelse kantjes zijn Inhaler vreemd. Dit is veeleer een frisse, melodieuze gitaargroep die het zog van Keane, Snow Patrol en The Killers zoekt. Dat straks voorprogramma’s voor Arctic Monkeys, Sam Fender en Harry Styles wachten, suggereert dat Hewson jr. weleens helemaal tot een allemansvriend kan uitgroeien. Toch zoals zijn pa, dus.(gj)

‘Cuts & Bruises’, Inhaler, nu te beluisteren. Concerten 21 & 22/04 in AB, Brussel