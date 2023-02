295 jobs op de helling bij tapijtenmaker Balta

Bij tapijtenmaker Balta in het West-Vlaamse Sint-Baafs-Vijve staan 295 banen op de helling. Op een bijzondere ondernemingsraad woensdag heeft het bedrijf de intentie bekendgemaakt om er het grootste deel van de productie van kamerbreed tapijt stop te zetten.

Balta is van plan de productie te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens de tapijtproducent is het in België niet langer rendabel kamerbreed tapijt te maken, gezien de “stijgende loonkosten, het onstabiel energiebeleid en een dalende vraag naar vast tapijt op het continent”.