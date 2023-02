Aanvoerder Toni Leistner opnieuw present op training bij STVV

Na een dagje verlof op dinsdag oefenden de Kanaries woensdag twee keer in het vooruitzicht op de thuiswedstrijd tegen Westerlo.

Alle Kanaries tekenden present, ook Toni Leistner. De aanvoerder stond opnieuw op het trainingsveld nadat hij een tijdlang in Keulen aan het herstel werkte van zijn achillespeesblessure. Dat euvel lijkt stilaan van de baan. Leistner leek in elk geval zonder enige hinder het oefenpartijtje op training mee te kunnen spelen. Of Bernd Hollerbach zijn defensieve sleutelpion zondag meteen terug aan de aftrap brengt, valt nog af te wachten.

© Dick Demey

