Toch niet volledig tevreden met de keuze van je partner? Deze vrouwen lieten hun verlovingsring upgraden

Na jaren wachten is het eindelijk zo ver. Je bent op een prachtige plek, draait je om richting je partner en vervolgens zit die op één knie, met een doosje in de hand. Nog voor de vraag effectief valt, antwoord je al volmondig “ja” en voor je het weet rollen de tranen over je wangen. Tranen van geluk, zeker. Maar misschien ook traantjes omdat je de verlovingsring hebt gespot en die toch niet helemaal aan je verwachtingen voldoet.