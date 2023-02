Woordvoerder Charles Michel noemt opmerking Pascal Smet over druggebruik van EU-personeel “onaanvaardbaar”

Nieuwssite Politico bracht de opmerkingen van Smet vorige week naar buiten. Tijdens een vergadering met het Bureau voor Infrastructuur en Logistiek van de Europese Commissie acher gesloten deuren liet Smet volgens Politico vallen dat “heel wat medewerkers van de Europese instellingen drugs nemen”. De uitspraak kadert in de geplande verhuis van een aantal Europese agentschappen naar de Brusselse Noordwijk. De vakbonden zien dat niet zitten omdat de wijk onveilig zou zijn, onder meer omdat er drugs worden gedeald.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel springt in de bres voor het EU-personeel. “Deze opmerkingen zijn onaanvaardbaar”, zegt zijn woordvoerder. Michel “vraagt respect voor alle mannen en vrouwen in dienst van de Europese Unie, zeker in deze zeer uitdagende tijden op internationaal vlak”.

Ook de vakbonden zijn niet te spreken over de uitlatingen van Smet. In een brief aan Michel roept Renouveau & Démocratie, de grootste vakbond van EU-ambtenaren, de Europese autoriteiten op om de reputatie van het Europese personeel te verdedigen en Pascal Smet aan te sporen “zijn woorden onmiddellijk terug te trekken en zich te verontschuldigen bij EU-medewerkers”. R&D heeft het over “onverantwoorde en demagogische opmerkingen” als antwoord op “de volledig gerechtvaardigde bezorgdheden van de vakbonden over de veiligheidsomstandigheden in de Noordwijk”.