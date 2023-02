Mauri Vansevenant wint aankomst bergop in slotrit van Ronde van Oman en strandt op één seconde van eindzege

Onze landgenoot Mauri Vansevenant (23, Soudal-Quick Step) heeft woensdagochtend de vijfde en laatste rit in de Ronde van Oman gewonnen. Hij wist leider Matteo Jorgenson (Movistar) net af te houden op Jabal Al Akhdhar, beter bekend als Green Mountain. Jorgenson wist zijn eindzege wel met één seconde veilig te stellen. Maxim Van Gils finishte als vijfde, Cian Uijtdebroeks gaf meer dan een minuut prijs en eindigde als tiende in de daguitslag.

Met amper vijf seconden verschil tussen nummers één en drie in het klassement beloofde de koninginnenrit voor spanning te zorgen. Nadat de vroege vluchters, onder hen Cyriel Desal en Lawrence Naesen, werden opgeraapt, was het uitkijken naar de strijd op de slotklim, Green Mountain, 5,7 kilometer aan 10,5 procent gemiddeld.

Intermarché-Circus-Wanty mende het peloton bergop, voor Rein Taaramäe. Op zo’n 3 km van het eind bleven nog slechts 12 renners in de running voor de dagwinst.

Diego Ulissi, tweede in de stand, kreeg het moeilijk en moest de anderen laten rijden. Wat later lieten ook Lutsenko en Herrada een gaatje, eerder ging het ook al voor Van Gils en Uijtdebroeks te snel.

Op 2 km telden we nog vier leiders: Taaramäe, Bouchard, Vansevenant en leider Jorgenson. Bouchard viel als eerste aan, Jorgenson counterde gevat. Vansevenant sloop mee in het wiel en de Est moest lossen.

De drie leiders bikkelden om de zege en na de Fransman waagde Vansevenant, op vijf seconden in het klassement, zijn kans. Ook dit prikje kon Jorgenson beantwoorden. Wat later, op 250 meter van de finish, leek de Amerikaan met zijn explosieve sprint naar de zege te knallen, maar Vansevenant had nog iets in de tank en ging hem voorbij. Hij pakte de winst, de 900e zege voor de formatie van Patrick Lefevere.

Jorgenson heeft wel de eindzege beet, voor de renner van Soudal-Quick Step. Van Gils finishte als vijfde op 37 tellen, Uijtebroeks werd tiende op 1:12.

