Mercedes keert terug naar een zwarte auto. Komen ook de successen terug?

Een dag na Ferrari heeft ook Mercedes kleur bekend. Na de dramatisch slechte W13 moet de W14 de grootmacht terug naar de top brengen. De nieuwe bolide van Lewis Hamilton staat opnieuw in het zwart - zoals in 2020 en 2021. “Net als toen gaan we weer vooraan te vinden zijn”, zegt teambaas Toto Wolf.

2022 was het annus horribilis voor Mercedes. Het beste team van het laatste decennium had de bal helemaal mis geslagen bij de nieuwe reglementswijziging. De auto stuiterde over de baan, het aerodynamische concept - gekenmerkt door de bijna totale afwezigheid van sidepods - werkte niet en ook motorisch was het team niet langer de referentie.

Het enige lichtpuntje was nieuwkomer George Russell. De Brit had zich een seizoen bij Mercedes zeker competitiever voorgesteld. Maar hij finishte wel voor legende Lewis Hamilton en was de degene die de overwinning pakte toen de auto wel thuis gaf in Brazilië. Voor Hamilton werd het - voor het eerst in zijn F1-carrière - een seizoen zonder zege.

Teambaas Toto Wolff: “Vorig jaar zijn we gestart met een auto die echt niet goed was. We moesten daarmee leren leven, maar ook met onze eigen emoties die daarbij kwamen kijken. In Barcelona leken we op de goede weg, daarna was het terug naar af, uiteindelijk eindigden we met een auto die iets voorspelbaarder was en dat leverde een dubbelslag op in Interlagos. We hebben veel geleerd en daar bouwen we nu op verder. We hebben de goede dingen van de W13 behouden en de zwakke punten aangepakt. Deze auto oogt goed. Is hij ook zo snel als hij lijkt? Ik hoop het. Ik ben ook blij dat hij weer zwart is.”

Het duo Hamilton-Russell krijgt dit jaar een bekende kop als reserverijder met de Duitser Mick Schumacher. “Ik sta aan de zijlijn, maar ik doe wat ik kan om het team te steunen. Daarnaast ben ik hier om te leren, ik wil hier voor mezelf zoveel mogelijk uithalen”, aldus de zoon van F1-legende Michael Schumacher. Mick verloor zijn zitje bij Haas/Ferrari en wordt dus opgevist bij het laatste F1-team van zijn vader.

De W14 kreeg meteen na de demonstratie al een shakedown tijdens een filmdag in Silverstone.

(later meer)

Lewis Hamilton. — © Mercedes-Benz AG

George Russell. — © Mercedes-Benz AG

Mick Schumacher. — © Mercedes-Benz AG