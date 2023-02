Limp Bizkit, Bazart en Amelie Lens naar Pukkelpop, om 13u gaat ticketverkoop van start

Bazart dus: op vrijdag 18 augustus. Nog aangekondigd voor de vrijdag: Amelie Lens en Ezra Collective. Op zaterdag 19 augustus komt Limp Bizkit naar de wei in Kiewit. Het is al de vijfde keer dat Fred Durst en co naar Hasselt komen. Fred krijgt die dag gezelschap van Amyl and the Sniffers, High Vis, Stick To Your Guns en Steve Lacy. De nieuwe namen voor de zondag zijn Bonobo, girl in red en Loyle Carner.

De ticketverkoop van Pukkelpop start vandaag om 13 uur.

