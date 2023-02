Levenslang geëist tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion

Het openbaar ministerie heeft woensdag de levenslange opsluiting geëist tegen Stephaan Du Lion (58). Een Antwerpse assisenjury had de glazenwasser uit Deurne dinsdag al schuldig verklaard aan de moorden op Ariane Mazijn (30) in 1992, Lutgarda Bogaerts (28) in 1993, Maria Van den Reeck (46) in 1994 en Eve Poppe (38) in 1997.