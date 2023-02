Zelf vindt Pink het “haar beste album ooit”, maar heeft de Amerikaanse geen té veilige plaat gemaakt?

Haar Summer Carnival Tour brengt P!nk midden juni naar Werchter. Zitten dan in de bagage van de Amerikaanse superster: een dozijn oudere hits én het nieuwe album Trustfall. Get the party started!

Een nieuwe plaat van P!nk gaat vergezeld van een uitgekiend promotieoffensief. Om de lancering van Trustfall luister bij te zetten, trad de superster aan in toonaangevende Amerikaanse talkshows, siert ze covers van zorgvuldig gekozen tijdschriften én nodigde ze op de releasedag een select aantal fans uit voor een zogenaamde trustfall van wolkenkrabber The Edge in New York, waarna – verrassing! - P!nk hen beneden persoonlijk stond op te wachten.

Muzikaal is Trustfall voor het alter ego van Alecia Beth Moore allerminst een sprong in het onbekende. “Ik geloof in verandering, omdat het nodig is”, verklaart P!nk nochtans de titel van haar negende album. “Dezer dagen schipper ik tussen hoop en wanhoop, tussen liefde en woede. Ik zie ons allemaal worstelen. Trustfall is wat we elke dag doen als we uit bed komen. Wie moet of zou ons vangen? Of vangen we onszelf op? Wat is het waard”, weifelt ze, om zich vervolgens tot haar fans te richten: “Ik ben dankbaar dat jullie keer op keer met mij mee zijn gesprongen. Ik proef jullie angst, omdat het ook de mijne is. Maar ik zal door alles heen dansen.”

De eerste single Never Gonna Not Dance Again, die ze eind vorig jaar bij wijze van smaakmaker had gelost, is inderdaad zorgeloze dance-pop waarbij stilstaan onmogelijk blijkt, ook al leunt het nummer volgens sommige kniesoren wel erg nadrukkelijk aan bij Can’t Stop the Feeling! van Justin Timberlake. De grote vernieuwer is P!nk nooit geweest. Ook Trustfall draagt van begin tot eind haar herkenbare stempel.

Als ze een keel opzet en de groep achter haar aanvuurt, rockt P!nk, zo tonen Runaway en Hate Me. In het titelnummer laat ze trendy dance-beats toe. Gastrolletjes voor The Lumineers en First Aid Kit leveren het folky duo Long Way to Go en Kids in Love op. Net zo goed gedijt haar stem in gestileerde ballads als Lost Cause en het afsluitende Just Say I’m Sorry, een duet met countryvedette Chris Stapleton.

Ooit noemde de inmiddels 43-jarige ster Madonna, Janis Joplin en 4 Non Blondes als haar muzikale voorbeelden. Op Trustfall schemeren al die invloeden door. Zelf bestempelt P!nk deze opvolger van het vier jaar oude Hurts 2B Human als het beste album dat ze al heeft gemaakt. Wij horen vooral een veilige plaat waarmee ze al haar fans moeiteloos te vriend houdt.

‘Trustfall’, P!nk, nu te beluisteren. Concert Werchter Boutique op 17/06 in Festivalpark, Werchter