Oplichter gebruikt foto van Astrid Stockman om te ‘catfishen’: “Deed zich voor als single vrouw”

Een catfish gebruikt een vals profiel op sociale media om - meestal met slechte bedoelingen - met mensen in contact te komen. Het fenomeen raakte wereldbekend door het MTV-programma Catfish, maar komt nog steeds vaak voor. Ook operazangers Astrid Stockman ontdekte dat haar foto’s werden gebruikt door iemand anders in een datinggroep. “Een single vrouw van 44 die een serieuze man zocht”, getuigt ze in Play Café. “En ik zag dat heel veel mensen dat geloofden.”