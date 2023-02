Pat Krimson en Loredana getrouwd op Valentijnsdag: “We maken er elk jaar iets speciaals van”

Op valentijnsdag maakte Regi zijn grote liefde bekend, maar ook Pat Krimson en Loredana hadden heuglijk nieuws op de dag van de liefde. Het Limburgse showbizzkoppel stapte gisteren namelijk in het huwelijksbootje.

Al zes jaar vormden de twee een koppel wanneer Patrick Claesen vorig jaar Loredana ten huwelijk vroeg. De twee kennen mekaar al meer dan tien jaar van bij de danceformatie 2Fabiola.

In een interview met Dag Allemaal vorig jaar vertelde Claesen nog dat de twee altijd iets speciaal maken van valentijn, “en nu zijn we dus meneer en mevrouw Claesen”, zei het kersverse echtpaar trots op radiozender Joe.

“Dinsdagavond zijn we voor de wet getrouwd in Zonhoven en hebben we een nog een intiem feestje gegeven onder familie en vrienden. Het grote feest komt er nog aan.”

