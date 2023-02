LIVE EUROPESE DUELS. Wouter Vandenhaute en 150-tal Anderlecht-fans reizen mee naar Bulgarije, AA Gent recupereert drie spelers voor reis naar Baku

Geen Coucke, wel Vandenhaute, Ishaq en minstens 150 fans bij Anderlecht

Anderlecht is vertrokken naar Bulgarije voor de Europese match tegen Ludogorets. Eigenaar Marc Coucke reist niet mee, maar dat deed hij tijdens deze Europese campagne nog maar zelden. Wouter Vandenhaute is wel present, maar ook de sponsordelegatie is erg beperkt. Het is dan ook niet de makkelijkste trip: drie uur vliegen, anderhalf uur bus en vrijdag een nachtvlucht terug. Bij de spelersgroep ontbreekt de geblesseerde Francis Amuzu. Al is dat vooral uit voorzorg. Zondag tegen Kortrijk zou de winger opnieuw inzetbaar zijn. Ook Ishaq abdulrazak - de zomeraanwinst die meestal bij de beloften speelt - reist mee. Er worden minstens 150 Anderlecht-fans verwacht in Bulgarije. De meeste vliegen naar Boekarest om van daar dan met drie bussen naar Razgrad te rijden. Anderen vliegen naar het Bulgaarse Varna, maar ook is van daar het nog anderhalf uur rijden. (jug)