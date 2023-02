Miraculeuze redding: 77-jarige vrouw na 212 uur levend van onder puin van aardbeving gehaald

Ongelooflijk maar waar: een 77-jarige vrouw is na 212 uur levend van onder het puin gered door reddingswerkers. Dat gebeurde in de provincie Adiyaman, in het zuidoosten van het land.

De 77-jarige Fatma Gungor belandde na de aardbeving van maandag 6 februari onder het puin van haar ingestorte appartementsgebouw in de Turkse provincie Adiyaman. Daar lag ze 212 uur - bijna negen (!) dagen - onder, tot reddingswerkers er dinsdagavond in slaagden om zich een weg tot bij haar te banen. Op foto’s van de redding is te zien hoe op een brancard ligt, met een zuurstofmasker en een deken om zich heen, en met haar vingers naar de lucht wijst.

LEES OOK. Syrische vluchtelingen in Turkse grensstreek voelen spanningen toenemen

De miraculeuze redding was niet de enige die zo lang na de aardbeving nog gebeurde. Volgens het Turkse persbureau Anadolu werden nog zes andere mensen na 200 uur gered. Het gaat onder meer om twee broers van 17 en 21 jaar in Kahramanmaras, en een 15-jarige jongen in Hatay.

De kans lijkt klein dat de komende uren en dagen nog veel mensen levend gevonden en gered zullen worden. Sinds de aardbeving in Turkije en Syrië kwamen al meer dan 40.000 mensen om het leven.