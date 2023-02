Liefst drie Belgen halen derde ronde Welsh Open: na Ben Mertens en Luca Brecel ook Julien Leclercq bij laatste 32

De 19-jarige Luikenaar zette in het Welshe Llandudno in de vroege uurtjes de Noord-Ier Jordan Brown (WS-28) met 4-2 opzij. De wedstrijd, die met meer twee uur vertraging van start ging, kende in de eerste vijf frames geen enkel hoogtepunt. Beide spelers misten een pak kansen en konden geen enkele break van boven de 50 scoren. Het was Leclercq (WS-82), onlangs nog finalist in de Shoot-Out, die een 3-1 voorsprong nam. Brown, die het toernooi in 2021 won, nam frame vijf voor zijn rekening. Leclercq potte echter, na een misser van de Noord-Ier, een 73 break weg voor een plaats in de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Welshman Jak Jones (WS-53), die zijn landgenoot Mark Williams (WS-7), tweevoudig kampioen, met 4-3 uitschakelde.

Ben Mertens (WS-115) neemt het in de derde ronde op tegen David Gilbert (WS-19). Luca Brecel (WS-10) speelt tegen de Chinees Cao Yupeng (WS-54).