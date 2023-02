‘Tapastorie’ : oude pastorij van Kozen wordt zomerbar

Het opvallend gele pastoriegebouw van Kozen staat al enkele jaren leeg. Nadat de laatste pastoor van Kozen er vertrok, woonde er nog een tijdje een gezin in, maar dat is ondertussen ook alweer jaren geleden. Eind 2022 heeft het schepencollege een bestemmingswijziging voor het pand goedgekeurd. Het gebouw heeft nu een horeca-functie, zodat het kan worden omgevormd naar een brasserie. De beschermde pastorie mag weliswaar geen structurele veranderingen ondergaan, toch mogen er binnen wel verbruiksruimtes worden ingericht om tot 70 mensen te ontvangen. Ondertussen heeft de lokale kerkfabriek ook een uitbater gevonden. “Om van het gebouw een brasserie te maken, zijn er nog renovatiewerken nodig, dus dat gaat pas voor 2024 zijn” zo vertelt Johan Motmans. Zijn zoon Stef gaat met de hulp van zijn ouders en zussen de zaak deze zomer al uitbaten. “We beginnen deze zomer al met een pop-up bar in de mooie norbertijnentuin. Daar komt er een tijdelijk terras en een grote tent. We gaan in de vakantieweken al vanaf woensdag open houden, en verder mikken we vooral op de weekends. Officieel beginnen we eraan op 1 april. Meer details volgen later nog, maar op de kaart komen er al zeker tapas, drinks en cocktails”, zo besluit Stef Motmans. len