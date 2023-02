Drie neergeschoten vliegende objecten boven VS waren mogelijk toch “goedaardig”

Waren de drie laatste drie vliegende objecten die de voorbije dagen boven de VS neergehaald waren dan toch onschuldig, zoals China altijd volgehouden heeft? Ook de Amerikanen lijken daar stilaan van overtuigd. De restanten van de ballonnen lijken in tegenstelling tot de veelbesproken eerste ballon geen link te hebben met het Chinese surveillanceprogramma.

Er was de voorbije dagen heel wat te doen over de vliegende objecten die boven de VS gespot en neergehaald werden. Spionage van China: in de VS waren ze er rotsvast van overtuigd dat het om ballonnen ging met surveillancemateriaal erin. China ontkende, maar de VS en experts allerhande hechtten weinig geloof aan die ontkenning.

Over de eerste ballon, die boven South Carolina neergehaald werd, houden zij vol dat het om een Chinese spionageballon gaat. Die zou opgestegen zijn boven het Chinese eiland Hainan en naar Guam vloog om vervolgens een “onverwachte bocht” te maken, zeiden Amerikaanse bronnen in The Washington Post. Mogelijk was het dan toch de wind die het vliegend voorwerp richting de VS joeg. Maar de Amerikanen blijven er rotsvast van overtuigd dat het doel van de ballon spionage was. China blijft dat evenwel ontkennen.

Drie goedaardige ballonnen

De zaak ligt anders voor de drie andere ballonnen die sindsdien neergehaald werden. Volgens John Kirby, woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, is tijdens het onderzoek naar de objecten nog geen enkel bewijs gevonden dat de drie objecten gelinkt kunnen worden aan het Chinese surveillanceprogramma.

“Het zou best kunnen dat ze goedaardig zijn en banden hebben met commerciële of onderzoeksorganisaties”, zei Kirby. Van die piste wordt voorlopig uitgegaan, benadrukte de woordvoerder, al voegde hij er nog aan toe het vreemd te vinden dat nog niemand de vliegende voorwerpen geclaimd heeft.