Triggerfinger gaat verder zonder vaste bassist Monsieur Paul

“Twintig jaar. Twintig onwaarschijnlijk boeiende , muzikale, opwindende, creatieve, hevige, nee, heftige jaren. Jaren van hard werken, hard lachen én hard spelen”, begint Van Bruystegem zijn afscheidswoordje aan de fans.

“In de band werden we vrienden, evolueerden we naar broers, naar soulmates. En nu is daar ineens het moment dat het tijd is voor verandering, nieuwe avonturen en uitdagingen, opnieuw van scratch beginnen, om te voelen dat je nog leeft. Na lang beraad heb ik de (moeilijke) beslissing genomen om een andere weg in te slaan, nieuwe uitdagingen aan te gaan, terug het gevoel te krijgen van “de sprong in het diepe”, zonder goed te weten of ik nog kan zwemmen .

“Het waren geweldige jaren waar ik met heel veel fierheid en dankbaarheid aan terug zal denken”, voegt hij daar nog aan toe. “Dankbaarheid, omdat ik besef met wat een straffe muzikanten en bovenal mensen , vrienden ik heb mogen samenwerken… niet iedereen heeft dat geluk, dat besef ik heel goed. En dat zal ik blijven koesteren. Ik wens mijn broeders alle succes toe, and of course , we ll meet again.”

Begin juni treedt Van Bruystegem voor het laatst op aan de zijde van Ruben Block en Mario Goossens. Het trio staat op 5 juni in Amsterdam, op 7 juni in Groningen en op 10 juni in de Brusselse Ancienne Belgique. Daarna geeft hij zijn basgitaar door aan muzikant en producer Geoffrey Burton.

Tickets voor de shows zijn vanaf vrijdag om 11 uur te koop via de website van Triggerfinger.