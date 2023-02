Na kinderprogramma’s geen spotjes meer voor snoep: reclameregels verstrengd om overgewicht aan te pakken

Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (cd&v) zat dinsdag samen met experts, voedingsfederatie Fevia, handelsfederatie Comeos en de reclamesector. Die laatste drie namen in december zelf al een aantal initiatieven. Zo zouden ze bijvoorbeeld hun reclames voor chips, frisdranken en ijsjes niet langer uitzenden voor en na tv-programma’s die populair zijn bij kinderen.

Dalle vond die maatregelen echter niet ver genoeg gaan, gelet op de grote bezorgdheid van de Hoge Gezondheidsraad over het effect van ongezonde voeding op onze jeugd. “De situatie is zorgelijk: één op de vier kleuters, één op de zes kinderen, en één op de negen pubers kampt volgens de Hoge Gezondheidsraad met overgewicht”, aldus de minister.

Tijdens het overleg van dinsdag is dan ook fors aangedrongen op bijkomende maatregelen. “De bedoeling is dat er voor snoep en suikerhoudende frisdranken straks geen reclame meer wordt gemaakt richting -16-jarigen.”

Bijvoorbeeld door voor die producten geen reclame te maken voor en na tv-programma’s die populair zijn bij jongeren van die leeftijd. De kijkcijfers, die ook oplijsten hoe populair een programma is in de verschillende leeftijdscategorieën, gelden daarbij als leidraad. De sector zelf had in december zelf al de leeftijd van dertien jaar als grens gesteld. “Maar daarmee gaan we er niet geraken”, aldus Dalle.

Kinderen die chocolade eten

Hij vraagt de sectorfederaties ook om in hun voedingsreclame niet langer kinderen als consument op te voeren. “Denk aan reclame voor chocolade die eerder gericht is op ouders, waarin dan een kind te zien is dat van die chocolade eet. Dat laatste beeld moet eruit: kinderen zien mogelijk toch die reclame en het kind daarin, en laten zich door die leeftijdsgenoot inspireren.”

Dalle vraagt ook dat er bij de Jury voor Eerlijke Reclamepraktijken (JEP) meer expertise komt rond gezondheidsreclame. “Zodat eventuele klachten over reclamecampagnes voor ijsjes, snoep of bijvoorbeeld frisdranken met meer kennis van zaken kunnen worden beoordeeld. Nu is er bij de JEP niemand in die materie gespecialiseerd.”

Vanaf juni volgend jaar

De sectorfederaties hebben volgens Dalle oren naar de verschillende voorstellen voor extra zelfregulering. “Ze gaan die nu voorleggen aan hun verschillende raden van bestuur. De strengere regels zouden dan in juni volgend jaar ingaan. Dat is nog even wachten, maar heeft te maken met reclamebudgetten die lang op voorhand worden vastgelegd.”

Dalle heeft naar eigen zeggen de sectorfederaties duidelijk gemaakt dat de strengere regels er hoe dan ook zullen komen. “In overleg met de sector, indien mogelijk. Maar blijkt de sector daartoe niet bereid, zullen we als beleidsmakers zelf de nodige regelgeving opleggen.”