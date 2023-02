Tweede kandidaat voor nieuwe seizoen ‘De slimste mens ter wereld’ bekend

Er is een nieuwe naam bekend voor het volgende seizoen van De slimste mens ter wereld. Presentator Erik Van Looy kondigde in De tafel van vier aan dat Annelien Coorevits zal deelnemen.

“Wie zit er in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens? Erik, wij willen een naam”, zei Gert Verhulst dinsdagavond tijdens De tafel van vier. Van Looy hintte kort dat de nieuwe kandidaat onlangs meedeed aan het programma Over de Oceaan. Even werd er gegrapt dat James Cooke zou meedoen, maar Van Looy bevestigde al snel dat het Annelien Coorevits is die zal meedoen. “Dat is iemand die we al jaren vragen, dus we zijn blij.”

De eerste kandidaat die bekendraakte was Jade Mintjes. Zij is sinds november 2021 een van de sidekicks in De ideale wereld op Canvas. Van Looy vroeg haar live tijdens de show of ze wilde meedoen, waarop ze enthousiast ‘ja’ reageerde. (sgg)