Verlinden wil van 184 naar 40 politiezones tegen 2030

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) wil de schaar zetten in het aantal politiezones om de politie performanter te maken. Van de 184 zones die vandaag bestaan – 106 in Vlaanderen, 72 in Wallonië, 6 in Brussel – zouden er tegen 2030 idealiter nog 40 mogen overblijven, stelt ze woensdag in een interview met Knack.

Voor de cd&v-minister zijn de huidige zones niet uitgerust voor de huidige problemen, die vaak grensoverschrijdend zijn: “Denk maar aan drugssmokkel, cybercrime en mensenhandel. Maar ook specialisaties in bijvoorbeeld intrafamiliaal geweld of zedenfeiten liggen meer voor de hand op grotere schaal. Die vereisen een andere benadering dan een fietsdiefstal.”

Verlinden benadrukt wel dat de wijkcommissariaten en de wijkinspecteurs nodig blijven: “Zij zijn de ogen en oren op het terrein en kunnen voortekenen van jeugddelinquentie, huiselijk geweld of zelfs terrorisme soms sneller opvangen. Een oude vrouw die van haar handtas wordt beroofd, moet snel en dicht bij huis hulp krijgen. Zelfs kleine commissariaten in winkelcentra zijn een optie. Of digitaal aangifte doen bij een inspecteur.” Ze verwijst naar de Limburgse zone Carma, waar mensen op verschillende plaatsen aangifte kunnen doen via beeldschermen, waarmee ze in contact komen met een echte inspecteur.

Voor Annelies Verlinden gaat het niet om een besparingsoperatie: “Dankzij de schaalvergroting en efficiëntere besteding van de middelen zullen we meer kunnen doen met hetzelfde budget. Ook gevoelige politiedata zullen we beter kunnen beschermen in grotere systemen”.