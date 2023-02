Minstens vier doden door cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland

In het westen van Auckland werd woensdag, na de instorting van een huis als gevolg van een aardverschuiving, een lichaam onder het puin ontdekt. Het gaat vermoedelijk om een brandweerman die vermist was geraakt. Er werden ook drie slachtoffers aangetroffen in de regio Hawke’s Bay, op het Noordereiland, zo meldt minister van Noodhulp Kieran McAnulty.

De Nieuw-Zeelandse politie zegt voorts 1.442 meldingen te hebben gekregen over mensen die nog altijd niet gecontacteerd konden worden. “We verwachten dat een groot deel van de meldingen het gevolg is van het uitvallen van communicatielijnen”, beklemtoont de politie. “Maar over verschillende vermisten in de regio’s Hawke’s Bay en Tairawhiti bestaat ernstige bezorgdheid.”

Volgens minister McAnulty zijn door de storm zowat 10.500 mensen ontheemd. Bovendien zitten 144.000 gezinnen zonder elektriciteit. Verschillende gemeenten zijn door de overstromingen en aardverschuivingen ook afgesloten van de buitenwereld.

Gevaar nog niet geweken

De cycloon heeft intussen aan kracht ingeboet, maar het gevaar is nog niet volledig geweken, zo wordt woensdag gewaarschuwd.

Het Noordereiland, waar meer dan driekwart van de vijf miljoen Nieuw-Zeelanders woont, wordt sinds maandagavond getroffen door hevige wind en zware regenval. Dat heeft tot overstromingen en aardverschuivingen geleid.

Eerste minister Chris Hipkins noemt de doortocht van Gabrielle “de belangrijkste meteorologische gebeurtenis die Nieuw-Zeeland deze eeuw heeft getroffen”. De nationale noodtoestand is uitgeroepen.