Acht procent van bestuurders rijdt maandelijks na gebruik van slaap- of kalmeermiddelen

Acht procent van de Belgische bestuurders rijdt maandelijks minstens één keer na het gebruik van slaap- of kalmeermiddelen. In Brussel gaat het over één op de zes bestuurders. Bijna een op de zeven jonge bestuurders reed voorts de voorbije maand onder invloed van één of meerdere drugs achter het stuur, aldus de elfde Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias institute. Cannabis is de meest voorkomende drug. Ook lachgas blijft populair, vooral bij jonge mannelijke bestuurders. Vias vraagt een onmiddellijk verbod op de verkoop en het bezit van dit product.

Acht procent van de Belgische bestuurders geeft aan maandelijks minstens één keer te rijden na het gebruik van slaap- of kalmeermiddelen. Het probleem is het grootst in Brussel: 17 procent van de bestuurders rijdt er maandelijks na het gebruik van slaap- of kalmeermiddelen, tegen 5 procent in Vlaanderen en 8 procent in Wallonië.

Omdat deze middelen de werking van ons brein beïnvloeden, kunnen ze ook zware gevolgen hebben op de rijvaardigheid. Vias Institute vraagt dat, net zoals in Frankrijk, bij de verkoop van deze producten op de verpakking duidelijk aangegeven wordt dat er wel degelijk een impact op je rijvaardigheid kan zijn. Het is ook belangrijk dat de voorgeschreven dosis niet wordt overschreden en het gebruik niet langer duurt dan voorgeschreven.

Drugs

Het druggebruik achter het stuur blijft “schrikbarend hoog”, stelt Vias. Vijf procent van de 6.000 bevraagde bestuurders geeft toe in de afgelopen maand gereden te hebben nadat ze drugs hadden gebruikt. Ook hier piekt Brussel (11 procent), gevolgd door Wallonië (6 procent) en Vlaanderen (4 procent).

Vooral bij de jongere bestuurders zijn drugs populair: 14 procent van alle bestuurders tussen 18 en 34 jaar geeft toe maandelijks minstens één keer onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen. Bij de 35- tot 54-jarigen rijdt 4 procent maandelijks na het gebruik van illegale drugs, bij de bestuurders ouder dan 55 jaar is dat minder dan 1 procent.

Cannabis

Cannabis blijft de meest populaire drug. Voor cannabis geldt, net zoals voor alle andere drugs, nultolerantie. Ook enkele uren na een joint kan je nog positief zijn op een speekseltest, aldus Vias. Andere vaak voorkomende drugs zijn synthetische drugs (MDMA, XTC, amfetamines en cocaïne).

De pakkans is vier keer groter geworden dan 10 jaar geleden. In 2013 werden 3.394 bestuurders betrapt tijdens een drugscontrole. In de eerste jaarhelft van 2022 liepen 6.501 bestuurders tegen de lamp. De komende jaren wordt het aantal speekseltests verder opgedreven naar minstens 100.000 per jaar.

Lachgas

Lachgas blijft een ernstig probleem. Zeven procent van de bestuurders zegt maandelijks te rijden na het gebruik van lachgas. In Brussel gaat het over 17 procent, in Vlaanderen over 6 procent en in Wallonië over 7 procent. Vooral bij jonge bestuurders blijft het een zeer groot probleem: 18 procent van de Belgische bestuurders tussen 18 en 34 jaar geeft toe maandelijks wel eens te rijden na het gebruik van lachgas. Zelfs 23 procent van de jonge Vlaamse mannen geeft dit toe.

Lachgas kan voor een versuft gevoel zorgen, wat een impact heeft op het rijgedrag met de wagen. “Daarnaast kan het bijzonder afleidend voor een bestuurder zijn als andere inzittenden een lachkick hebben”, aldus Vias. Lachgas kan niet met een test gedetecteerd worden. Het verkeersinstituut hoopt dat een wetsvoorstel om, zoals in Nederland, de verkoop, het vervoer en het bezit van lachgas te verbieden, snel wordt goedgekeurd.

“Rijden onder invloed van drugs is uiterst gevaarlijk, niet alleen voor jezelf maar ook voor andere weggebruikers. Daarom ben ik voorstander van een systematische controle op eventueel drugsgebruik bij verkeersongevallen. De studie van Vias toont aan hoe belangrijk dit is, aangezien rijden onder invloed een van de drie grootste oorzaken van verkeersdoden is, naast afleiding achter het stuur en overdreven snelheid”, zegt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Hij verdedigt het verbod op de vrije verkoop van lachgas.