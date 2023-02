Kylian Mbappé blijft ondanks nederlaag met PSG strijdvaardig voor terugwedstrijd tegen Bayern München: “We gaan naar München om ons te kwalificeren”

Kylian Mbappé was slechts invaller bij Paris Saint-Germain in de achtste finale tegen Bayern München. De Franse superster is immers nog maar net terug uit blessure en miste matchritme. Hij deed zijn ploeg wel opleven met zijn invalbeurt en scoorde zelfs nog twee keer. Alleen werden die doelpunten tweemaal afgekeurd wegens (nipt) buitenspel. “Maar dat is het moderne voetbal hé. Niks aan te doen”, reageerde hij nuchter na afloop.

Mbappé was in tegenstelling tot Neymar en Messi wel op de afspraak bij PSG en pakte naar goede gewoonte uit met enkele snedige versnellingen. Tot tweemaal toe vond hij ook de weg naar de netten, maar even vaak werd zijn doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Zo won Bayern München met 0-1 in Parijs.

Mbappé geeft zich echter niet gewonnen en gelooft nog in een ommekeer in de terugwedstrijd. “We gaan naar daar om te winnen en ons te kwalificeren”, reageerde hij voor de camera’s van UEFA. “We moeten zorgen dat iedereen dan fit is, goed slaapt, goed eet. Er is de mogelijkheid om daar iets te doen, er is ruimte. Dat hebben we gevoeld. Ik heb energie proberen brengen met mijn invalbeurt. We hebben geprobeerd wat we konden. Het was niet evident voor mij, want ik heb de afgelopen weken niet gespeeld.”