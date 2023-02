AC Milan heeft weer hoop na zuinige zege tegen Tottenham, invaller Charles De Ketelaere laat kans op 2-0 liggen

AC Milan leeft weer. De Rossoneri hebben hun streak van zeven wedstrijden zonder zege doorgespoeld met twee overwinningen op rij. Vorige vrijdag in de competitie tegen Torino, dinsdagavond in de 1/8ste finales van de Champions League tegen Tottenham. Telkens 1-0, telkens met Alexis Saelemaekers als enige Belg in de basis. Een kwartier voor tijd mocht ook Charles De Ketelaere invallen, maar die liet meteen een gigantische kopkans onbenut.

Milan-coach Stefano Pioli was al wekenlang bezig met het uitproberen van verschillende systemen en opstellingen, maar voor de wedstrijd tegen Tottenham koos hij eindelijk eens voor dezelfde elf die vrijdag voor het eerst in zeven competitiematchen nog eens wonnen. Met Alexis Saelemaekers als enige Belg, op de rechterwingback.

Matige Saelemaekers

Een positie die de Rode Duivel goed moet liggen, maar hij stelde toch teleur tegen Tottenham. Aanvallend bracht het jeugdproduct van Anderlecht zo goed als niets en hij verloor te vaak de bal na mislukte dribbels. Zijn beste actie van de wedstrijd was een verdedigende, toen hij vlak voor rust goed naar binnen kneep om Heung-min Son het scoren te beletten.

Gelukkig voor Saelemaekers hoefde hij niet eens een goeie wedstrijd te spelen. Milan was na zeven minuten al op voorsprong gekomen na een knappe actie van Theo Hernández, de Fransman die op het WK nog de beste linksback was maar de laatste weken veel kritiek moest slikken. Brahim Diaz – de concurrent van Charles De Ketelaere – werkte de rebound op het schot van Hernández in twee tijden binnen.

De Ketelaere mist

Over De Ketelaere gesproken: onze landgenoot mocht een kwartier voor tijd nog eens invallen, maar vrijwel meteen liet hij een huizenhoge kopkans liggen. Nog steeds geen eerste goal dus voor CDK, maar wel een felbevochten zege waar de Rossoneri zich aan kunnen optrekken. Tottenham was niet goed genoeg en moet in de terugmatch een serieuze tand bijsteken.