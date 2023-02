Televisiemaker Bart De Pauw tijdens zijn proces in Mechelen in 2021. — © Getty Images

Hij is opnieuw thuis en zal daar de nodige verzorging en rust krijgen. Dat is het goede nieuws na het tragische nieuws van de wanhoopspoging van Bart De Pauw (54) dinsdagochtend. Volgens zijn vrouw Ines worstelt de gewezen televisiemaker al heel lang met gevoelens van verdriet, schaamte en boosheid. “Hij was het voorwerp van spot, soms zelfs vernederend”, zegt zijn advocaat.