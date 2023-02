Halen/Linter

Bij de zware brand bij doe-het-zelf Vaes in Zelem afgelopen weekend is ook het huurhuis van Peter Struys (48) onbewoonbaar geraakt. Zelf kon hij het huis op tijd verlaten nadat hij gewekt was door het geblaf van zijn zes hondjes. Maar de dieren zelf bleven in de vlammen.