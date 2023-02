Jason Yaramis veroordeeld tot 13 jaar cel, Rayan Messaoudi tot 10 jaar voor doodslag op Steven Kumba

Het Brusselse hof van assisen heeft dinsdag Jason Yaramis veroordeeld tot dertien jaar cel voor doodslag op Steven Kumba. Rayan Messaoudi, die schuldig was bevonden aan poging tot doodslag, kreeg tien jaar cel. De twee mannen hadden op 20 augustus 2020, rond 14.00 uur, op het Adolphe Saxplein in Elsene meerdere schoten gelost in het kader van een afrekening in verband met cannabishandel.

De 23-jarige Steven Kumba werd op 20 augustus 2020 kort na 14.00 uur ernstig gewond aangetroffen door een politiepatrouille in de Auguste Rodinlaan in Elsene. Hij was geraakt door twee kogels in de rechterbil. Het slachtoffer werd met spoed naar het nabijgelegen ziekenhuis in Elsene gebracht, waar hij dood werd verklaard.

Uit de eerste vaststellingen bleek dat de schietpartij plaatsvond op het Marguerite Yourcenarplein en het Adolphe Saxplein, en dat er nog een persoon gewond raakte. Ali Dandach werd met een schotwonde aan de linkervoet in het ziekenhuis opgenomen.

De dag na het incident vernamen speurders dat Jason Yamaris en Rayan Messaoudi betrokken waren bij de schietpartij. Pogingen om de twee te arresteren kenden geen succes. Op 4 september werden Europese en internationale aanhoudingsbevelen tegen hen uitgevaardigd. Tien dagen later gaven de twee verdachten zich aan bij de politie.

Cannabishandel

Uit getuigenverklaringen en onderzoek van met een smartphone gefilmde beelden bleek dat er acht personen ter plaatse waren en er een vechtpartij ontstond. Er volgden vijf schoten. Volgens de verklaringen van Rayan Messaoudi was er een conflict tussen hem en Yassine Amrouch over cannabishandel. Op 20 augustus ontmoetten de twee mannen elkaar op het Adolphe Saxplein om hun geschil te bespreken. Rayan Messaoudi ging er gewapend naartoe - om zich te verdedigen - en werd vergezeld door drie vrienden, onder wie Jason Yamaris. Yassine Amrouch werd vergezeld door Ali Dandach, Steven Kumba en een derde persoon.

Volgens Rayan Messaoudi haalde hij op zeker moment zijn vuurwapen tevoorschijn en schoot hij op de grond om Yassine Amrouch bang te maken. Steven Kumba wierp zich daarop op hem. Jason Yaramis, die in de achtergrond stond, schoot vervolgens meerdere keren op Steven Kumba. Eén schot trof ook Ali Dandach.

De gebruikte vuurwapens zijn nooit gevonden, maar volgens ballistisch onderzoek had Jason Yaramis een pistool (type Glock) en Rayan Messaoudi een revolver.