Inflatie in Argentinië stijgt tot bijna 100 procent

De consumptieprijzen in Argentinië, dat in een zware economische en financiële crisis verkeert, zijn op een jaar tijd bijna verdubbeld. De inflatie kwam er in januari uit op 98,8 procent, zo maakte het statistiekbureau van het Zuid-Amerikaanse land bekend. Tussen december en januari ging het om een toename met 6 procent.

Huurprijzen, facturen van elektriciteit, water en gas en tarieven voor internet en telefonie gingen het sterkst omhoog.

De inflatie in Argentinië is een van de hoogste ter wereld. Het land zit al twaalf jaar vast in een chronische tweecijferige inflatie, met meerdere oorzaken, zowel intern (terugkerende begrotingstekorten, omvangrijke zwarte markt) als extern (impact van de oorlog in Oekraïne) die het algemeen macro-economische herstel belemmeren na de coronapandemie.