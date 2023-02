Ruitenwasser Stephaan Du Lion (58) schuldig aan viervoudige moord: “Hij werkte steeds een ritueel af”

Ruitenwasser Stephaan Du Lion is vier keer schuldig bevonden, aan de moorden op Ariane Mazijn (30), Lutgarda Bogaerts (28), Maria Van den Reeck (46) en Eve Poppe (38). “Uit alles blijkt dat hij planmatig en voorbedacht handelde, en daarbij in alle rust zeer koelbloedig te werk ging.” Du Lion is nu officieel een seriedoder, en riskeert woensdag een levenslange celstraf.