Waarom Louis Vuitton voor Pharrell Williams kiest als nieuw artistiek directeur

In België is hij vooral bekend door monsterhits als ‘Happy’, ‘Get Lucky’ of ‘Blurred Lines’, maar Pharrell Williams kan veel meer dan alleen zingen en producen. Zo is het Amerikaanse multitalent nu ook aangesteld als creatief directeur van de mannencollectie bij modemerk Louis Vuitton. En dat het Franse modemerk bij Williams uitkwam, is geen toeval.

De functie van creatief directeur bij Louis Vuitton stond al vacant sinds november 2021, toen Virgil Abloh, die de rol voordien invulde, plots om het leven kwam. Hij stierf aan een zeldzame kanker op 41-jarige leeftijd en liet een grote erfenis na. Drie jaar eerder was hij nog binnengehaald als grote onbekende, maar daar kwam snel verandering in. Mede door zijn collecties draaide het bedrijf de afgelopen jaren ongekende omzetten.

Pharrell Williams op een show van Chanel in 2018 — © AFP

Williams krijgt nu de zware taak om het werk van Abloh verder te zetten. Hij heeft daarbij één groot voordeel: Williams en Abloh waren goede vrienden. Ze kenden elkaar door en door en apprecieerden elkaars werk. Williams was dan ook een graag geziene gast tijdens Louis Vuitton-shows. Enkele dagen na Abloh’s dood, zat de zanger helemaal vooraan tijdens zijn afscheidsmodeshow in Miami. De talloze gesprekken die hij met Abloh voerde, zullen ongetwijfeld houvast bieden in Williams’ nieuwe functie.

Mode-icoon van het jaar

Maar de Amerikaanse superster heeft meer troeven dan enkel zijn vriendschap met Abloh. Williams is al jaren succesvol actief in de modewereld. Sinds het begin van de jaren 2000 werkte hij samen met onder meer Chanel, Diesel, Moncler en Adidas. Telkens werd zijn werk met veel lof onthaald. En ook bij Louis Vuitton kent hij ondertussen zijn weg, want in 2004 en 2008 werkte Williams er al mee aan een nieuwe collectie van respectievelijk brillen en juwelen. Het wereldje kent zijn talent. In 2015 verkoos de Amerikaanse vereniging van modeontwerpers hem zelfs tot mode-icoon van het jaar.

Zijn aanstelling als creatief directeur is dus zeker geen gok. Er is bovendien nog een derde reden waarom Louis Vuitton bij de Pharrell terechtkwam: zijn aanstelling kadert perfect in de doelstelling van het Franse bedrijf om “meer dan een modemerk te zijn”. CEO Bernard Arnault wil van Louis Vuitton een breed cultureel merk maken, met een wereldwijd publiek. Williams die bekend is tot ver buiten de modewereld, is daarvoor een geknipt figuur. Daarmee breekt het Franse modemerk wel met een traditie om eerder onbekende namen naar voor te schuiven als hoofdontwerpers.

Op de eerste collectie van Pharrell Williams voor Louis Vuitton moeten we wachten tot juli. Dan zal zijn debuut te bewonderen zijn op de Fashion Week in Parijs.