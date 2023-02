Wordt 16-jarige Flor de opvolger van Hans Van Alphen? “Kippenvel op Memorial Van Damme”

Staat er met meerkamper Flor Lambrechts een Limburgse opvolger klaar voor Hans Van Alphen? De weg is nog lang, maar de voortekenen zijn gunstig, want de AVT-atleet kroonde zich afgelopen weekend tot Belgisch indoorkampioen op de zevenkamp bij de scholieren in Louvain-La-Neuve.

Flor (16) behaalde 5019 punten op de zeven onderdelen, wat de twaalfde beste Belgische prestatie ooit is. Dat puntentotaal had weliswaar nog hoger kunnen liggen, als hij geen valpartij kende op de 1000m, het afsluitende nummer. “Ik viel al bij de start. Het duurde al heel lang vooraleer het startschot weerklonk, maar toen het afging struikelde ik vrijwel meteen. Daardoor heb ik zo’n drie à vier seconden verloren en ook een aantal punten, maar het goud was nooit in gevaar.”

Scholierenrecord

De scholier, die de richting Wiskunde-Wetenschappen aan de Russelberg in Tessenderlo volgt, was op de 60m vlak, de 60m horden, het polsstokhoogspringen en het verspringen de primus. “Polsstokhoogspringen en hordenlopen doe ik het liefst. Niet onlogisch, want ik evenaarde zondag ook nog het Limburgse scholierenrecord. Hoewel de sprint nooit echt mijn ding is geweest, ben ik wel snel en explosief.”

“Ik ben al op 6-jarige leeftijd begonnen met atletiek. In de winter was dat veldlopen en stilaan ben ik naar de meerkamp gegroeid. Waarom de meerkamp? Ik houd wel van afwisseling. Ik train twee uur per dag en probeer toch één dag per week een rustdag in te bouwen. Dat is niet altijd even makkelijk om te plannen met vier trainers”, klinkt het.

© Serge Minten

Memorial Van Damme

Grote doelen voor de verre toekomst heeft Flor nog niet. “Mijn grootste doel voor 2023 is om dit jaar mijn persoonlijk record op de tienkamp van 6.000 naar 7.000 punten te brengen. Die recordverbetering moet dan gebeuren op het Vlaams of het Belgisch kampioenschap. En voorts wil ik me opnieuw plaatsen voor het voorprogramma van de Memorial Van Damme. Het was ronduit indrukwekkend om voor zoveel toeschouwers in actie te treden. Ik krijg er nog steeds kippenvel van.”

Heeft uw zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter, jong lid van de club... een sportieve prestatie neergezet waarvan u denkt ‘tja, dat is nu eens de moeite waard, zie’, aarzel dan niet. Bezorg ons een foto met wat tekst en uitleg. Wij zorgen er dan op onze beurt voor dat de knalprestatie van uw oogappel op onze website verschijnt. Da’s beloofd!