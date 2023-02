Dimitri Peyskens start dit weekend in de Ronde van de Haut Var: “Keerde met goed gevoel terug uit Saudi-Arabië”

Ook Dimitri Peyskens (31) is inmiddels uit de startblokken geschoten met een deelname aan de Ronde van Saudi-Arabië, waarin hij een fraaie dertiende plaats in de eindstand wist weg te kapen. Het belooft voor de rest van het seizoen, te beginnen met de Ronde van de Haut Var, die vrijdag van start gaat.

“Normaliter was ik nu in Turkije aan de slag geweest in de van Antalya, maar die werd begrijpelijkerwijze geschrapt na de verschrikkelijke ramp die het land trof. Die periode heb ik met trainingen hier te lande proberen te overbruggen, gelukkig in perfecte weersomstandigheden.”

“Vrijdag volgt dan de nogal pittige Ronde van de Haut Var, die over drie etappes zal lopen en samen met drie daarop volgende eendaagse wedstrijden – de Ardeche Classic, de Drône en Laugueglia – naar het eerste hoogtepunt van het seizoen moet leiden: de Ardense klassiekers”, legt de inmiddels naar Dendermonde verkaste ex-inwoner van de Druivenstreek uit.

Nieuwe wind

Al de zeven jaar die Peykens lid was van het profpeloton maakte hij mee de dienst uit van zijn huidige team Bingoal-WB en ook in het tussenseizoen is er nooit twijfel gerezen dat daar nog een achtste zou aan worden gebreid. “Waar het goed is, daar blijf je liefst, temeer daar er ook een nieuwe wind begint te waaien binnen het team. Niet in het minst door de grote wijziging binnen het personeelsbestand. Er vallen niet minder dan tien nieuwkomers te noteren en dat vergt toch een hele aanpassing. Ook de globale aanpak is veranderd. De trainingen zijn voortaan in de handen van de Engelsman John Wiggins, iemand die ooit nog onze nationale baanploeg begeleidde en die al onze zeden en geplogenheden onder de knie heeft aangezien hij al een kwarteeuw in ons land vertoeft”, meent Dimitri Peykens.

Met al deze gegevens in het achterhoofd hoopt Peyskens er een goed seizoen van te maken. “Hoe dan ook beter dan afgelopen voorjaar, toen ik in maart en april achter de feiten heb moeten aanhollen. Gevolg van corona waar ik lang heb mee rondgereden, zonder me daar bewust van te zijn. Vanaf mei ging mijn niveau dan gevoelig omhoog, met een voor de rest van het seizoen behoorlijk presteren. Ook over de voorbije winter heb ik geen klagen”, besluit Peyskens.