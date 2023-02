Piepjonge Warren Zaïre-Emery breekt record met basisplaats bij Paris Saint-Germain in kraker tegen Bayern München

De zestienjarige Warren Zaïre-Emery staat in de basis bij Paris Saint-Germain in de kraker tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League. De middenvelder breekt zo een record, want met zijn 16 jaar en 343 dagen is hij de jongste basisspeler ooit in de knock-outfase van de Champions League. Nog opvallend: zijn ploegmaats bij PSG Lionel Messi en Sergio Ramos maakten hun debuut in de Champions League nog voor Zaïre-Emery geboren was.