J.K. Rowling: “Mijn uitspraken zijn grondig misbegrepen”

De Britse J.K. Rowling, auteur van de Harry Potter-boeken, zegt dat ze “grondig” misbegrepen is toen ze in een mediastorm terechtkwam na verschillende uitspraken over transgender vrouwen. Dat heeft ze gezegd in de trailer van de nieuwe podcast The Witch Trials of J.K. Rowling.

“Wat me de laatste jaren vooral op sociale media interesseert, is wanneer fans zeggen: ‘Je hebt je nalatenschap verpest. Oh, je had voor altijd geliefd kunnen zijn, maar je koos ervoor om dit te zeggen.’ En dan denk ik: ‘Je had me niet nog slechter kunnen begrijpen’”, zegt Rowling in de trailer van de nieuwe podcastreeks The Witch Trials of J.K. Rowling. “Ik wilde nooit iemand van streek maken. Maar ik voelde me niet ongemakkelijk niet langer op dat voetstuk te staan.”

Enkele jaren geleden kreeg Rowling een storm van kritiek over zich heen nadat ze onder meer in 2018 tweette dat transvrouwen ‘mannen in jurken’ zijn. Later, in 2020, schreef ze een essay waarin ze onder meer “weigerde te buigen voor een beweging die volgens mij aantoonbare schade toebrengt aan vrouwen.” Ze stelde zich ook vragen bij een artikel waarin gesproken werd van “mensen die menstrueren” en zei dat daar vroeger een ander woord voor bestond.

Verschillende Harry Potter-acteurs spraken zich al uit tegen de auteur. Maar zij zegt nu zelf verkeerd begrepen te zijn in de nieuwe podcast-reeks.

Op Twitter schreef Rowling naar aanleiding van de podcast dat Megan Phelps-Roper haar vorig jaar benaderde “met de uitnodiging om deel te nemen aan een persoonlijke, diepgaande discussie met haar over de kwesties die mij de afgelopen jaren hebben geïnteresseerd.” Phelps-Roper “stelde voor andere stemmen te betrekken, en te kijken naar het bredere plaatje, met haar eigen unieke standpunt als voormalig fundamentalist die haar leven de afgelopen tien jaar heeft gewijd aan moeilijke gesprekken.” Ze vervolgde: “Ik stemde ermee in om met Megan samen te zitten omdat ik, na het lezen van haar prachtige boek ‘Unfollow’, dacht dat wij tweeën een echt, interessant, tweezijdig gesprek konden hebben dat constructief zou kunnen blijken.”

Die reeks zal bestaan uit zeven afleveringen waarvan de eerste twee op 21 februari zullen verschijnen.

(sgg)