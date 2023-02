Voka: arbeidsmigratie noodzaak om onze economische welvaart op peil te houden

Arbeidsmigratie is een noodzaak geworden om onze economische welvaart op peil te houden. Dat zegt werkgeversorganisatie Voka. Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt vinden heel wat Limburgse bedrijven niet meer de juiste profielen om hun vacatures in te vullen. Daardoor kunnen zij ook niet verder groeien. Fruitveiling BelOrta zet al jaren in op buitenlandse werkkrachten om hun personeelsbestanden aan te vullen. Volgens Voka ligt daar dan ook een deel van de oplossing.

