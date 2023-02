Greet Minnen en Yanina Wickmayer dubbelen voort op toernooi in Duitsland

Greet Minnen en Yanina Wickmayer hebben zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het ITF-toernooi in het Duitse Altenkirchen (tapijt/60.000 dollar).

De Belgen, die het eerste reekshoofd vormen, versloegen de Duitsers Julia Middendorf en Joelle Lilly Sophie Steur in twee sets. Het werd 6-2 en 6-1 na slechts 46 minuten tennis. Nu treffen ze de Oostenrijkse tandem Melanie Klaffner en Sinja Kraus.

In het enkelspel won Yanina Wickmayer (WTA 259) eerder op de dag in de openingsronde van de Russin Ekaterina Kuznetsova (WTA 1293). Greet Minnen (WTA 157) moet nog in actie komen tegen de Turkse Zeynep Sonmez (WTA 248).