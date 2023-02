Charles De Ketelaere opnieuw niet in de basis bij AC Milan, Alexis Saelemaekers start wel tegen Tottenham

Charles De Ketelaere (21) start opnieuw niet in de basis bij AC Milan tijdens de clash tegen Tottenham in de achtste finales van de Champions League. Onze landgenoot kent sinds zijn transfer van Club Brugge naar Milan afgelopen zomer een moeilijke periode. De aanvaller stond voor het laatst in de basis op 29 januari in de met 2-5 verloren competitiewedstrijd tegen Sassuolo. CDK werd toen bij de rust al naar de kant gehaald. De Rode Duivel startte bij Milan dit seizoen nog maar tien van de 32 keer in de basis en maakte nog maar één keer een hele wedstrijd vol. Hij blijft zo ook steken op slechts één assist.