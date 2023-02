In de Molenstraat in Heks is men bezig met de aanleg van de hoofdriolering. — © frmi

Heers

In Heks hebben de rioleringswerken ruim een half jaar vertraging opgelopen. Nog tot mei kunnen de inwoners er hinder ondervinden in de Henestraat, Hekslaan, Lod Lavkistraat, Molenstraat, Dumstraat en Meerstraat. “Maar het einde is in zicht”, zegt burgemeester Pirard.