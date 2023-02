In de moskee in Sanliurfa kunnen 200 mensen terecht. Hier is het wel warm, én veilig. — © rr

Een half miljoen Syriërs wonen in de Turkse grensstad Sanliurfa, op de vlucht voor de burgeroorlog. In het begin hadden ze relatief goede kansen op een nieuw leven, maar na twaalf jaar oorlog is dat gekeerd. En dan moest de verwoestende aardbeving nog komen. “We hebben al vaak voor ons leven gevreesd, maar dit was toch van een ander niveau.”